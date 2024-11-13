محمد الجسار: الثقافة إحدى أهم الوسائل لتوطيد أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب



أسامة دياب



شدد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار على أهمية تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين الدول للتقريب بين الشعوب والتعرف على ثقافات الدول الأخرى والتعايش مع الجميع بسلام.



وكشف الجسار في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح معرض الحرف اليدوية والمنتجات الطاجيكية في إطار الأسبوع الثقافي الطاجيكي عن التجهيز لفعاليات الكويت عاصمة الثقافة العربية، وافتتاح مهرجان الموسيقى بعد أسبوع، وكذلك معرض الكويت الدولي للكتاب والاستعداد لمهرجان القرين الثقافي.



وأوضح الجسار أن فعالية «الأيام الثقافية الطاجيكية» تأتي في أعقاب زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إلى الكويت قبل أسبوع وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا أن الثقافة إحدى أهم الوسائل لتوطيد أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب.



من جهتها، شكرت وزيرة الثقافة في جمهورية طاجيكستان مطلوبة خان ستاريان، الكويت على استضافتها «أيام الثقافة الطاجيكية» في أعقاب الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمان إلى الكويت والتي وصفتها بأنها كانت «زيارة ناجحة».



وقالت ستاريان ردا على سؤال عن نتائج لقائها بوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في وقت سابق «ناقشنا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية»، لافتة إلى أن «العلاقات الثقافية الحالية بين البلدين تسير بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2013، حيث تم توقيع اتفاقية ثقافية بيننا، وبموجبها نقوم بفعاليات وأعمال مختلفة».



وتابعت «كان لنا أيضا لقاء مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث ناقشنا معه الفعاليات الثقافية بن بلدينا، وخلال هذين اللقائين، توصلنا إلى الاتفاق على إعداد وتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة الطاجيكية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكذلك اتفاقية ثقافية بين وزارة الثقافة الطاجيكية ووزارة الاعلام الكويتية».



من جانبه، أعرب عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد د.زبيد الله زبيدوف عن سعادته البالغة لاحتضان الكويت أيام الثقافة الطاجكية ومشاركة وزيرة الثقافة الطاجيكية في افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي وصفها بالمهمة. وأشاد زبيدوف بعمق العلاقات الكويتية- الطاجيكية، مشيرا إلى الزيارة المهمة التي قام بها رئيس بلاده إمام علي رحمان والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت والمباحثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، فضلا عن مشاركته في مؤتمر مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» الذي استضافته الكويت الاسبوع الماضي.



وقال زبيدوف «إن الزيارة أكدت متانة العلاقة بين البلدين والشعبين، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي شهدتها وتشهدها المنطقة، لاسيما في الأيام الأخيرة، ما يشكل تهديدا جديا على سلامة وأمن المنطقة».



وتابع «طاجيكستان تولي أهمية بالغة في تطوير علاقتها مع الكويت في جميع المجالات لاسيما الثقافية منها، مشيرا إلى أن إقامة أيام الثقافة الطاجيكية بالكويت تأتي في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي الثنائي بين الكويت وجمهورية طاجيكستان، بهدف تسليط الضوء على التراث والثقافة الكاجيكي وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين».



وقالت السفيرة الأميركية لدى البلاد كارين ساساهارا «كانت أمسية رائعة، وفرصة جيدة لدعم زميلنا عميد السلك الديبلوماسي الطاجيكي ووزيرة الثقافة التي جاءت من طاجيكستان، كما أنها فرصة جيدة للتعرف عن طاجيكستان وثقافتها».



وذكرت ساساهارا أن «الكويت مهتمة جدا بالثقافات الأخرى، فالكويتيون يحبون السفر، ويبحثون عن تجارب جديدة والمؤثرون في الكويت جيدون جدا في نقل هذه التجارب إلى الكويتيين الآخرين والكويتيون مستعدون لخوض تجارب جديدة، وزيارة بلد جديد، وتجربة مطبخ جديد ومختلف والاطلاع على ثقافات مختلفة والتعرف على فنون وموسيقى جديدة».