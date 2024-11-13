قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد بزيارة تفقدية صباح أمس إلى لواء المغاوير 25، حيث كان في استقباله آمر لواء المغاوير 25 العميد الركن عبدالله أحمد التركيت وعدد من ضباط اللواء.



واستهلت الزيارة بتقديم عرض لنائب رئيس الأركان من منتسبي اللواء، تجلت فيها مهاراتهم من الفنون القتالية الفردية والجماعية، حيث أظهروا مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة والتي تعكس الجهود المبذولة لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم.



وبعدها اطلع نائب رئيس الأركان على الركن الخاص بالأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة في اللواء، والتعرف على طبيعة عملها ودورها في المهام المسندة إليها.



كما استمع إلى إيجاز شامل عن طبيعة المهام والواجبات المنوطة، بالإضافة إلى نوعية التدريبات والتمارين التي ينفذها لواء المغاوير 25 والخطط المستقبلية وبرامج التطوير والتحديث لرفع كفاءة منتسبي اللواء من ضباط وضباط صف وأفراد.



وفي ختام الزيارة، أشاد نائب رئيس الأركان بجهود منتسبي اللواء وأثنى على التفاني الذي يبذلونه في أداء واجباتهم، وأكد على أهمية الاستمرار في رفع مستوى التدريب والاستعداد، والحرص الدائم والمستمر على تطوير المهارات الفردية والجماعية من أجل تعزيز الكفاءة القتالية.



وأكد أن الجيش الكويتي دائما على أتم الاستعداد لتنفيذ مهامه التي أوكلت إليه ليصون أمن واستقرار وطننا العزيز تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.