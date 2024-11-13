استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة خارجية أستراليا مارك إينس براون حيث تم بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. كما التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الوكيل البرلماني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة هيميش فولكنر، وذلك بمناسبة زيارته للكويت. وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية وسبل توطيدها في جميع المجالات، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون حيال العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما القضايا الإقليمية.