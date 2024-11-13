دارين العلي



أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن نشر ورقة علمية بعنوان «تقييم إمكانية تسييل التربة في المدن الحضرية في دولة الكويت»، في مجلة الهندسة الجيوتقنية والجيولوجية.



وأوضحت م.دانة العنزي من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية أن هذه الورقة تعد إضافة مهمة لفهم سلوك التربة في الكويت تحت تأثير الزلازل، إذ تعتبر ظاهرة تسييل التربة من المشكلات الجيوتقنية التي تحدث نتيجة اهتزازات الزلازل، التي تؤدي إلى فقدان التربة قدرتها على التحمل وتصبح أشبه بالسائل، ما يشكل تهديدا كبيرا على البنية التحتية والمباني في المناطق الحضرية.



وأضافت العنزي أنه من خلال هذه الدراسة تبين أن المناطق الأكثر عرضة لتسييل التربة، هي مناطق حدوث الزلزال بقوة 5.5 درجات ما قد يمثل خطورة كبيرة عليها وتعتبر هذه النتائج ذات أهمية خاصة، نظرا لأن الكويت لم تشهد الكثير من الدراسات حول ديناميكيات التربة في سياق الزلازل، إلى جانب إنشاء خريطة توضح خصائص التربة الجيوتقنية في مختلف الأعماق، بالإضافة إلى خريطة توضح مستويات المياه الجوفية للمناطق الحضرية.



هذا، وتعد الدراسة مرجعا أساسيا في مجالات الهندسة الجيوتقنية والهندسة الزلزالية لدولة الكويت ودول الجوار ذات التربة المشابهة، حيث يمكن أن تسهم في تحسين الاستعدادات للبنية التحتية في مواجهة الزلازل وتقليل المخاطر المستقبلية.



جدير بالذكر أن هذه الأبحاث تتوافق مع أهداف مركز البيئة وشبكة الزلازل التابعين لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات الجيوتقنية والجيولوجية والزلزالية كأداة للإنذار المبكر للمساعدة في التخفيف من المخاطر في المنطقة.