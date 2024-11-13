أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق، تكثيف جولاتها التفتيشية لرصد وإزالة مخالفات لائحتي النظافة وإشغالات الطرق البلدية في كل المحافظات وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لتطبيق قوانين البلدية.



وأوضحت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قامت بعمل جولات واسعة على المناطق السكنية، وذلك لرفع مستوى النظافة، وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام ومنع رمي النفايات خارج الحاويات. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خالد العنزي إن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي، ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد العنزي أن الجولات أسفرت عن رفع 7 سيارات مهملة وسكراب وطراد، وتحرير 10 مخالفات إشغالات طرق ونظافة عامة بالإضافة إلى توجيه 25 إنذار ملصق وتبديل 7 حاويات قديمة بجديدة. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.