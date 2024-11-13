بداح العنزي

تبحث لجنة الأحمدي في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة نصار العازمي كتاب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن إضافة أنشطة للاستراحات ومراكز خدمة الشاليهات شمال وجنوب الخيران. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع محطة ضخ المياه الأمطار في منطقة شاليهات النويصيب.



٭ طلب وزارة الأشغال العامة إضافة استعمال محول تغذية كهرباء UDS داخل حدود خزانات مياه الصرف الصحي ضمن مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان.



٭ كتاب بشأن استحداث دوار في منطقة الفحيحيل.