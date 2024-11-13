السوق يواصل الارتفاع مدفوعاً بالزخم الشرائي ليحقق 92 مليون دينار مكاسب سوقية

شراء مكثّف من الأجانب والصناديق الاستثمارية المحلية واستهداف أسهم التوزيعات



شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت ارتفاعاتها على مستوى المؤشرات والمتغيرات، مدفوعة بالزخم الشرائي الذي تشهده جميع أنواع الاسهم سواء القيادية بالسوق الأول، أو المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، في ظل توافر الفرص الاستثمارية بالسوقين خاصة مع توالي افصاحات الشركات عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي تأتي في مجملها إيجابية.



ووفقا لمصادر استثمارية لـ«الأنباء» فإن ارتفاع معدلات السيولة خلال الجلسات الأخيرة جاء بضغط من شراء الأجانب والصناديق الاستثمارية المحلية التي استهدفت عددا من الاسهم خاصة أسهم التوزيعات والشركات النشطة التي تعتمد على نماذج أعمال واضحة وتدفقات مالية مستمرة، إضافة إلى ذلك، تواصلت عمليات بناء المراكز في الشركات الواعدة مع قرب نهاية العام مما دعم مستويات السيولة، مشددة على الثقة الكبيرة التي تنعم بها بورصة الكويت والمستقبل الواعد للأسهم خاصة البنوك والشركات الكبرى.



وتجلى الأداء الإيجابي للبورصة في تجاوز مستوى 43 مليار دينار للقيمة السوقية في نهاية جلسة تعاملات أمس، كأعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، وشهدت الجلسة استمرار تحقيق المكاسب بإضافة 92 مليون دينار للمكاسب السابقة بنسبة 0.2%، ليصل الإجمالي إلى 43.063 مليار دينار ارتفاعا من 42.971 مليار دينار أول من أمس، يذكر ان اعلى مستوى سجلته القيمة السوقية خلال العام الحالي 44.5 مليار دينار خلال النصف الثاني من فبراير الماضي.



وامتدت مكاسب البورصة السوقية لتشمل السيولة المتدفقة والتي واصلت هي الأخرى قفزاتها بمحصلة 131.2 مليون دينار في جلسة أمس، بنسبة ارتفاع 15% مقارنة بجلسة الاثنين التي بلغت فيها السيولة 114 مليون دينار.



وتركزت السيولة بشكل كبير حول أسهم السوق الرئيسي سواء المتوسطة أو الصغيرة، إذ استحوذت أسهم السوق الرئيسي على 71 مليون دينار من إجمالي السيولة تشكل 54% من الإجمالي، وجاء سهم أولى وقود بالصدارة من حيث الاستحواذ على القيمة بـ10.1 ملايين دينار، تلاه سهم «م. أعمال» الذي يشهد ارتفاعات لافتة في الجلسات الأخيرة باستحواذه على 9.3 ملايين دينار، ثم سهم «بيتك» بـ9.2 ملايين دينار، وسهم «مينا» بـ7.2 ملايين دينار، وسهم ارزان بتداولات قيمتها 5.8 ملايين دينار، إضافة إلى سهم «وطنية د. ق» بتداولات قيمتها 5.8 ملايين دينار.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 18% بكميات أسهم متداولة أمس 686 مليون سهم ارتفاعا من 581 مليون سهم أول من أمس، وجاء سهم «م. اعمال» بالصدارة بتداول 66.4 مليون سهم، تلاه «الصفاة» بـ48.1 مليون سهم، و«مينا» بـ36.1 مليون سهم، و«جي اف اتش» بـ34.3 مليون سهم.



وقاد السوق للاتجاه الصاعد 8 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية بنسب متفاوتة، تصدرها قطاع خدمات استهلاكية بـ2.6%، تلاه قطاع التأمين بـ1.9%، وارتفعت بنهاية الجلسة أمس أسعار 63 سهما، مقابل تراجع أسعار 43 سهما، واستقرت أسعار 26 سهما، ولم يجر التداول على 11 سهما.



وأنهت البورصة جلسة أمس على استمرار ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% محققا 13.8 نقطة مكاسب ليصل إلى 7798 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% بإضافة 25.2 نقطة ليصل إلى 6664 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% محققا 15.6 نقطة مكاسب ليصل إلى 7283 نقطة.