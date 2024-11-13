دعوة 4 شركات عالمية لتقديم عروض تطوير الحقل وآخر موعد 27 يناير 2025

توقعات بأن يفوق إنتاج الحقل 30 ألف برميل يومياً بعد تنفيذ خطة التطوير والتأهيل



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية، أنه تمت ترسية عقد معالجة البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لحقل مطربة النفطي، على شركة بي جي بي الصينية «BGP» التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية، والذي من المتوقع أن يفوق إنتاجه 30 ألف برميل يوميا.



وقالت المصادر إنه تمت ترسية العقد بقيمة 1.13 مليون دينار، والذي يأتي ضمن جهود البلاد لتعزيز الاستكشافات النفطية، حيث تعتبر هذه المنطقة غنية باحتياطياتها النفطية، كونها تمثل خطوة مهمة نحو استكشاف الموارد الهيدروكربونية غير المستغلة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تهدف إلى توفير بيانات دقيقة تعزز قدرة شركة نفط الكويت على اتخاذ قرارات أفضل في إستراتيجيات الإنتاج والتنقيب.



وخلال السنة المالية الماضية 2023 /2024 تم إتمام مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة مطربة على مساحتي 1275 و1414 كيلومترا مربعا على التوالي.



تجدر الإشارة إلى أن بيانات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد تعتبر من الأدوات الرئيسية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، حيث تسهم في رسم خرائط دقيقة للطبقات الجيولوجية تحت سطح الأرض وتحديد مواقع المكامن الهيدروكربونية المحتملة، وتسهم هذه البيانات في تقييم الكميات المتاحة وتقدير كفاءة عملية الاستخراج، ما يتيح لشركات النفط الكبرى التخطيط على نحو مدروس وتقليل المخاطر.



وتشمل خدمات معالجة البيانات الزلزالية عمليات تحليل مكثفة، تعتمد على تقنيات متطورة لتحويل البيانات الأولية إلى صور ثلاثية الأبعاد واضحة لطبقات الأرض، وتستخدم BGP أحدث البرامج والخوارزميات التقنية لمعالجة البيانات بشكل دقيق، ما يسهم في تحسين دقة المعلومات حول التركيبة الصخرية وحجم المكامن النفطية وعمقها. وتوفر هذه المعالجة صورة أدق لتوزيع المواد الهيدروكربونية، مما يقلل من احتمالات الحفر في مناطق غير منتجة ويخفض تكاليف الاستكشاف.



تطوير الحقل



من جهة ثانية، طرحت مؤسسة البترول مناقصة تطوير حقل مطربة، حيث تمت دعوة 4 شركات عالمية لتقديم عروضها المالية، وهي: شلمبرجير لخدمات النفط وهاليبرتون ليمتد وبيكر هيوز ووذرفورد لخدمات النفط.



ويشمل نطاق عمل المشروع تقديم خدمات متكاملة للتطوير والإنتاج لأربعة مكامن مستهدفة في منطقة مطربة، ويتضمن أيضا استكشافا مدمجا مع التطوير (EAD) لبعض المكامن الجوراسية، فضلا عن تنفيذ جميع المنشآت تحت السطحية والسطحية الموجودة أو التي سيتم تطويرها المتعلقة بهذه المكامن المستهدفة، وتقديم خدمات إدارة وتطوير الحقول وخدمات الحفر المتكاملة، بما في ذلك جميع الخدمات المرتبطة بالحفر وتوفير المواد وخدمات خطوط التدفق، بما في ذلك توريد المواد اللازمة، والبناء، والاختبار، والتشغيل، كما يتضمن نطاق الخدمات ما يلي: خطة تطوير مبدئية لمكامن الترياسي، تنفيذ خطة التقييم للمكمن وتنفيذ نظام إدارة رقمي ودراسة توليد الكهرباء الخضراء، إستراتيجية خفض الكربون وتنفيذ خطة الاستكشاف المدمج مع التطوير لمكمن النجمة - سرجلو وخطة التطوير المبدئية للمكمن.



وتم تحديد تاريخ إصدار المناقصة في 24 الجاري وموعد الاجتماع التقديري 15 ديسمبر المقبل، والموعد النهائي المقترح لاستقبال استفسارات الشركات 5 يناير، على أن يكون آخر موعد لاستقبال العطاءات المالية من الشركات المؤهلة 27 يناير 2025.



وحددت «البترول» رسوم المناقصة بنحو 10 آلاف دينار وضمان العطاء 10 ملايين دينار، علما بأن زيارة الموقع مطلوبة، وستعقد خلال أسبوع من الاجتماع التحضيري حسب ما يتم تحديده في الاجتماع.