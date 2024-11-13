في إطار حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي، تحدث حسين العريان مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار في البنك التجاري الكويتي عن مخاطر الاستثمار مع جهات غير معروفة أو مشبوهة أو مجهولة، مؤكدا أن مثل هذا الاستثمار قد يجلب عواقب وخيمة على المستثمرين، خاصة أولئك الذين قد ينخدعون بالمكالمات والإعلانات الوهمية التي تقدم وعودا مغرية أو أحلاما وردية بالثراء السريع من خلال الاستثمار في أدوات تقدم عوائد عالية من الأرباح السريعة، ويجب الحذر من أن هذه الوعود الزائفة دائما ما ترتبط بجهات احتيالية تستهدف أموال ومعلومات العملاء. واستعرض أبرز المخاطر والمحاذير:



الاحتيال المالي: الجهات المجهولة تنتحل صفة البنوك أو مؤسسات مالية، معتمدين على استخدام شعارات وعلامات تجارية لهذه الجهات لتبدو موثوقة المصدر وهذه الجهات المجهولة قد تكون مجرد واجهات لعمليات احتيال تهدف إلى سلب أموال المستثمرين.



عدم وجود رقابـــــة تنظيمية: الاستثمارات مع الجهات المجهولة غالبا ما تكون خارج نطاق الرقابة من قبل الجهات الحكومية أو المالية المختصة، مما يعني عدم وجود ضمانات أو حماية قانونية للمستثمرين في حالة وقوع مشكلات.



غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: بعض الجهات المجهولة قد تكون متورطة في أنشطة غير مشروعة تنطوي أعمالها على عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية وعمليات غير قانونية يعاقب عليها القانون.



مخاطر السيولـــة: قد يجد المستثمرون صعوبة في استرجاع أموالهم عند الحاجة، حيث ان هذه الجهات قد لا تقدم خيارات واضحة أو مضمونة لسحب الأموال أو تصفية الاستثمارات.



البحث والتحقق: قبل القيام بأي استثمار يجب على المستثمرين القيام ببحث دقيق وشامل حول الجهة المستثمر بها والتأكد من تواجدها وشكلها القانوني، وكذلك التأكد من أن الجهة التي تنوي الاستثمار معها مرخصة ومعتمدة من قبل الهيئات التنظيمية المعروفة في البلاد. تنويع الاستثمـــارات وتجنـــب العــــــروض الاستثمارية المغرية: تجنب وضع كل أموالك في استثمار واحد، ولا تستثمر مطلقا مع جهة غير معروفة. ويجب تنويع المحفظة الاستثمارية بغرض التخفيف من المخاطر. ويجب تجنب العروض المغرية التي قد تؤدي بالمستثمر إلى الوقوع ضحية للنصب والاحتيال والحذر من العروض التي تعد بعوائد غير واقعية أو سريعة.