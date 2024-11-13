كشف رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي عن تحقيق الشركة صافي أرباح قدره 13.26 مليون دينار للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك بزيادة ملحوظة بلغت 47.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار معرفي إلى أن نتائج الأعمال حتى الربع الثالث من العام 2024 أظهرت نموا في صافي الإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في نتائج أعمال الشركات الزميلة والاستثمارات. كما تحسنت مؤشرات الأداء المالي بشكل ملحوظ، حيث سجل العائد على حقوق المساهمين، واجمالي العائد على إجمالي الأصول، والعائد على رأس المال حتى الربع الثالث 2024 نسب نمو بلغت 44.2%، 36.4%، و47.6% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأكد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق وتحديث استراتيجياتها وخططها المتوازنة لتناسب الظروف الحالية، حيث تسعى الإدارة دائما إلى تحسين الأداء وتعزيز النتائج من خلال خلق فرص جديدة وتطوير الأصول القائمة وتنويع مصادر الدخل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تحقيق الأهداف المنشودة، بما في ذلك النمو المستدام وتعزيز حقوق المساهمين وضمان قوة المركز المالي من خلال زيادة الأرباح التشغيلية وتعزيز التدفقات النقدية.



كما أعلن معرفي عن شراكة استراتيجية جديدة لمجموعة التجارية (شركاتها التابعة وشركة زميلة) مع شركة عقارات الكويت للاستثمار في صندوق دومس العقاري بقيمة 100 مليون درهم إماراتي. ويهدف هذا الاستثمار إلى الاستحواذ، وتطوير، وتشغيل عقارات استثمارية لتوفير السكن لموظفي قطاع الضيافة والعمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضاف أن الشركة التجارية العقارية تواصل تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتسعى إلى تطبيق مبادئ الحوكمة بفاعلية. ومن هذا المنطلق، تحرص الشركة على تنظيم فعاليات تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء والمساعدة. تحت شعار «نحن نهتم»، حيث نظمت الشركة زيارة خاصة لمستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال، والتي كانت تهدف إلى نشر البهجة وبث الأمل والسعادة في نفوس الأطفال المصابين بمرض السرطان. كما شملت الزيارة العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والبرامج الإبداعية، بما في ذلك عرض علمي تفاعلي يعزز حب الاستطلاع والمعرفة لديهم. وقد قام فريق التسويق في الشركة بتوزيع الهدايا على الأطفال.



كما نظمت الشركة حملة «تنظيف الشواطئ» احتفالا بيوم التنظيف العالمي، بهدف رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث. وقد أقيمت هذه الحملة على شاطئ أبراج الكويت، حيث شارك أكثر من 220 متطوعا من إجمالي 1300 متطوع في جميع مناطق الكويت، ما أسفر عن جمع كميات كبيرة من النفايات تقدر بنحو 3 أطنان، والتي أسهمت في تحسين البيئة البحرية. كما تم توزيع حقائب صديقة للبيئة لتشجيع أسلوب حياة يدعم الاستدامة.



وقد حضر الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح (محافظ العاصمة) الحدث، حيث قدم دعمه لهذه المبادرة البيئية القيمة، مما أسهم في تحقيق النجاح المنشود. وتعكس هذه المشاركة روح العطاء والالتزام بالحفاظ على البيئة، وتبرز أهمية تضافر الجهود لحماية نظافة البيئة ومواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.



وتماشيا مع التزامها بصحة وسلامة موظفيها، نظمت الشركة بالتعاون مع فندق سيمفوني ستايل حملة توعوية بسرطان الثدي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الفحص المبكر والدعم النفسي، وتضمنت الحملة مجموعة من الأنشطة التوعوية والمحاضرات الطبية التي ألقاها عدد من المتخصصين في الرعاية الصحية من مستشفى المواساة، وتم تزويد الموظفين بمعلومات حول كيفية إجراء الفحص الذاتي، بالإضافة إلى تقديم استشارات مجانية وتوزيع مواد توعوية تحتوي على معلومات مهمة عن سرطان الثدي.



وفي ختام تصريحه، أعرب معرفي عن شكره وامتنانه للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة على جهودهم المستمرة ودعمهم المتواصل. وأكد أن الشركة التجارية العقارية تعزز جميع إمكاناتها ومواردها لتحقيق رؤيتها المستقبلية، من خلال العمل الدؤوب على تطوير وتنمية استثماراتها وفقا للخطط المعتمدة، بهدف تحقيق نمو مستدام وأرباح متميزة تضيف قيمة للمساهمين.