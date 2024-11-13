وقع بنك وربة شراكة استراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في هذا الصدد عبر شراكة ستمتد حتى نهاية عام 2025.



وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق برامج ومبادرات بيئية تستهدف مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب والأطفال، لزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.



وفي هذا السياق، صرح رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة د.محمد بركات بأن هذه الشراكة تأتي ضمن التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية ودعمه للجهود البيئية من خلال تبني استراتيجيات تعزز الاستدامة المتكاملة، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المعنية بحماية البيئة والمحافظة عليها.



وأضاف أن الشراكة ستتضمن برنامجا متكاملا من المبادرات والفعاليات التي تسلط الضوء على قضايا البيئة والمناخ، وتستهدف تنمية الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، وتتناسب مع رؤية بنك وربة للحفاظ على بيئة الكويت ودعمه للتحول نحو مستقبل مستدام.



كما أشار بركات إلى دور بنك وربة الريادي في التمويل المستدام وإطلاق منتجات وخدمات تهدف للتحول الأخضر، مؤكدا أن جهود البنك في مجال الاستدامة تشكل جزءا من خطته لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتطلعه للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في عملياته التشغيلية بحلول عام 2035.



من جانبه، عبر نائب المدير العام ـ تجربة الزوار في المركز العلمي محمد السنعوسي، عن فخره بهذه الشراكة قائلا: إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك وربة تأتي في إطار سعي المركز العلمي المشترك إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مبدأ الاستدامة في المجتمع.



وأضاف: ستسهم هذه الشراكة في تقديم ورش عمل، برامج تعليمية، وفعاليات بيئية مميزة على مدار العام، تستهدف جميع فئات المجتمع، وتركز بشكل خاص على الشباب والأطفال، فالهدف من هذه الأنشطة توعية الأجيال الناشئة بأهمية حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، علما أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤقت، بل هي جزء من رؤيتنا لتعزيز دور المركز العلمي كمؤسسة رائدة في التوعية البيئية والتعليم المستدام.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة طبقا للشريعة الإسلامية للأفراد والشركات، كما أنه من أكثر البنوك المحلية من حيث عدد المساهمين، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع وملتزما بدوره الوطني.