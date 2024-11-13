

أعلنت شركة ZainTECH العلامة الأشهر في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني في أسواق الشرق الأوسط عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة تنسنت كلاود إنترناشونل إحدى أبرز الشركات السحابية الرائدة في العالم لإثراء مبادرات التحول الرقمي في أسواق المنطقة، والبدء في تعاون مشترك لإطلاق تطبيقات التوائم الرقمية المتطورة لقطاعات المشاريع والأعمال.



وذكرت الشركة أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة رئيسية نحو تمكين المؤسسات والكيانات الحكومية بسلسلة من الحلول المبتكرة التي تعتمد على مزايا وسمات التوائم الرقمية، التي توفر فوائد الأداء المحسن، تزويد القدرات التنبؤية، المراقبة عن بعد، وتسريع وقت الإنتاج، حيث تسهم هذه المزايا في دفع مؤسسات الأعمال نحو النمو المستدام في العصر الرقمي.



وأكدت شركة ZainTECH أن قاعدة عملائها في أسواق الشرق الأوسط ستستفيد من هذه الشراكة العالمية، حيث تتمتع شركة «تنسنت كلاود» بخبرات رقمية هائلة، وهو ما سيثري محفظة الحلول الرقمية التي تقدمها في أسواق المنطقة، مبينة أنها دائما ما تتطلع إلى التوسع في أهدافها لخدمة الاحتياجات المتزايدة لعملائها من المؤسسات والكيانات الحكومية، لذا فإنها تتطلع لأن يدفع هذا التعاون الرقمي أعمالها إلى المستوى التالي من النمو في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني.



الجدير بالذكر أن تقنية Digital Twin التي تقدمها شركة «تنسنت كلاود» توفر منصة متطورة لتسريع وقت الإنتاج على المنتجات والمرافق من خلال إنشاء نسخ رقمية متماثلة، والمساعدة في إنتاج بيانات أداء يمكن تحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة، كما تقدم المنصة حلول عمليات المحاكاة لمراقبة كل السيناريوهات الممكنة، وتوفر التوائم الرقمية رؤية رقمية كاملة، ومراقبة للمستشعرات الذكية للإبلاغ عن المشكلات أو الأخطاء المحتملة.



وقال الرئيسي التنفيذي في شركة ZainTECH أندرو حنا «هذا التعاون الاستراتيجي يبرز التزامنا المستمر بتقديم حلول رقمية تمكن المؤسسات من الازدهار في عالم رقمي يتغير باستمرار، ونتطلع لأن تساعد عمليات الدمج لتقنية Tencent Cloud مبادرتنا في التحول الرقمي، حيث نحرص دائما على أن نزود قاعدة عملائنا من المؤسسات والكيانات الحكومية بأنظمة أكثر كفاءة، وفتح المزيد من الفرص لنمو عملياتهم».



وأضاف حنا قائلا: «تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع رائد تكنولوجي عالمي، رؤية ZainTECH بدفع عجلة الابتكار في القطاع الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية لقاعدة عملائنا المنتشرة في أسواق الشرق الأوسط».



من ناحيته، قال نائب رئيس شركة تنسنت كلاود إنترناشونل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) دان هو: «نحن متحمسون للغاية للشراكة الاستراتيجية مع شريك إقليمي بحجم شركة ZainTECH، لتقديم حلول التوأم الرقمي المتقدمة الخاصة بنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ونتطلع لأن نعمل معا على تمكين المؤسسات والكيانات الحكومية من الاستفادة من قوة التقنيات الرقمية وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع الابتكارات الرقمية».



الجدير بالذكر أن شركة ZainTECH تتوقع أن تحدث تقنية التوأم الرقمي ثورة على مستوى النتائج النهائية، كما ستكسب مؤسسات الاعمال والكيانات الحكومية ثروة معرفية هائلة، فمن المتوقع أن توفر كفاءة تشغيلية محسنة من خلال تقليل تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 30%، وأن تعزز العمليات التنبؤية، من خلال تقليل وقت التوقف بنسبة تصل إلى 20%، وتساعد في توفير الطاقة، من خلال تحسين استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 15%، وتسريع الوقت لطرح المنتج في السوق، من خلال تسريع دورات تطوير المنتج بنسبة تصل إلى 30%، وسيكون لها أثر بالغ على تخفيف المخاطر، من خلال خفض تكاليف الامتثال بنسبة 50%، ومن المتوقع أن تقدم نماذج الإيرادات القائمة على البيانات نتائج أفضل من خلال الخدمات القائمة على الأداء.



وأحدثت الحلول التي تقدمها شركة ZainTECH ـ الكيان التكنولوجي لمجموعة زين ـ تحولا كبيرا في المشهد الرقمي الإقليمي، وذلك بتوفير حلول مبتكرة ومتكاملة لمساعدة الشركات والكيانات الحكومية على تحقيق أهدافها التجارية والتقنية، إذ تستند الشركة إلى خبرات وقدرات واسعة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي تخدم حاليا أكثر من 150 مؤسسة في أسواق المنطقة، من خلال الاستحواذات التي نفذتها على شركة BIOS Middle East المتخصصة في الخدمات السحابية المدارة، وشركة «أدفولكس» المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، وشركة STS المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة، وقد جعلت هذه التوسعات الاستراتيجية الشركة من الكيانات الإقليمية الكبرى، إذ لديها الآن أكثر من 800 محترف في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقاعدة عملاء تصل إلى 1400 شركة.