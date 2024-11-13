

شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في فعاليات النسخة العاشرة من مسابقة «أفضل محارب سيبراني»، التي نظمتها مديرية العمليات السيبرانية في الجيش الكويتي بالتعاون مع القيادة المركزية الأميركية الوسطى، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وتأتي مشاركة KIB في هذا الحدث المهم في إطار دعمه المتواصل لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتزامه بتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات، وبهدف توسيع التعاون مع الجهات الدولية الرائدة في الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات لمواكبة التحديات المتزايدة في هذا المجال الحساس.



وفي إطار فعاليات المسابقة، ألقى مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB باسل السويدان، محاضرة بعنوان «تبني الذكاء الاصطناعي في مجال أمن المعلومات في القطاع المصرفي»، تناول خلالها أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة القصوى من قدراته لتعزيز مستوى الأمان والتصدي للمخاطر السيبرانية المتزايدة التي تواجه المؤسسات المصرفية، مؤكدا أن «الأمن السيبراني أصبح مجالا أساسيا في عالمنا الحالي وله انعكاسات على كل مؤسسات الدولة، حيث يشكل الركيزة الأساسية لحماية المؤسسات والسيادة الوطنية».



وأضاف: «علينا أن ندرك أن التهديدات السيبرانية تتطور بسرعة، ومن المهم أن نكون مستعدين لمواجهتها من خلال استراتيجيات فعالة في مجال الأمن»، مبينا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورا محوريا في مجال الخدمات المصرفية، من خلال تحسين العمليات المصرفية وزيادة الكفاءة، إلى جانب فوائد الأمان المعزز بالذكاء الاصطناعي وأهمية تقييم المخاطر بهذه التقنية.



وكانت فعاليات المسابقة قد انطلقت في معسكر الجيوان بمشاركة 10 دول و80 فريقا من المتسابقين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من العسكريين والمدنيين في وزارات الدولة، حيث تضمنت جدولا حافلا بالمحاضرات وورش العمل التي تطرقت إلى عدة مواضيع استراتيجية في الأمن السيبراني.