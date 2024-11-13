

في إطار جهوده المتواصلة للتوعية بمخاطر عمليات الاحتيال الالكتروني ومكافحة التهديدات السيبرانية، شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المؤتمر والمعرض الخليجي الخامس لتحديات الأمن السيبراني تحت شعار «بيئة رقمية آمنة» الذي احتضنته الكويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف.



وشارك مدير أول مخاطر الاحتيال في «بيتك» أحمد الزمامي، في الحلقة النقاشية التي جاءت بعنوان «خصوصية البيانات المصرفية ومكافحة الهجمات الالكترونية»، التي أدارها المدير التنفيذي لمخاطر الأمن السيبراني وأمن المعلومات في «بيتك»، ناصر القديري، وجمعت مشاركين وخبراء من القطاع المصرفي الكويتي.



واستعرض الزمامي خلال الحلقة النقاشية مفهوم الاحتيال بشكل عام، والاحتيال الالكتروني بشكل خاص وتطرق إلى الأنواع التي باتت تشكل خطرا على الفرد والمجتمع، مؤكدا أن مفهوم الاحتيال لا يقتصر على الأمور المادية فقط، بل إنه مرتبط بالعديد من السلوكيات التي تندرج تحت مفهوم الاحتيال.



وبين الأسباب والدوافع والمبررات التي تدفع بالأشخاص إلى ارتكاب جرائم الاحتيال من خلال أمثلة حقيقية وأحداث وقعت، مشيدا بجهود البنك المركزي واتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية بمكافحة هذه الجرائم وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على خصوصية البيانات وعدم التعاطي مع أي تواصل مشبوه أو طلبات غير رسمية، وتكاتف الجهود لتوفير كل السبل في تحقيق الأمن السيبراني في المؤسسات والهيئات والقطاعات الحيوية، منوها بنجاح جهود «بيتك» في حملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية.



وأكد أن «بيتك» يواصل جهوده في تبني ممارسات مرنة مع الامتثال للمعايير التنظيمية والرقابية المحلية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، بما يحقق المصلحة العامة لحماية المعلومات والبيانات، مؤكدا أهمية استخدام أحدث التقنيات في «بيتك» وتوظيفها بالشكل الأمثل لتعزيز الأمن السيبراني كونه أحد أهم عوامل التحول الرقمي.



وشدد على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات المختصة لإتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات حول الأمن السيبراني والسلامة الرقمية، ومناقشة أفضل الحلول والخدمات لمواجهة هذه التحديات التي تتزايد بشكل سريع وباتت تشكل خطرا كبيرا في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم، مشيدا بدور الكويت باحتضانها لهذا المؤتمر منذ عام 2018، وحرصها على تطوير المنظومة الأمنية وإتاحة الفرصة لتطوير الخدمات عبر المؤتمر والحلقات النقاشية، والمعرض المصاحب الذي يتم خلاله استعراض أحدث الحلول والتقنيات.