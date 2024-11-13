اخترق سعر عملة بيتكوين خلال تعاملات أمس، مستويات قياسية تاريخية لأول مرة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس.



وتشهد عملة بيتكوين ارتفاعات قياسية وصلت بها فوق 89 دولارا، ما أدى لتجاوز القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة ذروتها في زمن جائحة كورونا.



وتم تداول عملة بيتكوين محققة مكاسب بنسبة 10.5% خلال 24 ساعة عند 89.55 ألف دولار، وفقا لبيانات coinmarketcap.



وارتفعت عملة بيتكوين 28.9% خلال آخر 7 أيام، ووصلت قيمتها السوقية إلى 1.75 تريليون دولار، وقفز سعر «بيتكوين» بنحو 32% منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر.



وتعول أسواق العملات المشفرة على وعود من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقواعد تشفير أكثر ودية وإنشاء مخزون استراتيجي من «بيتكوين» في الولايات المتحدة وتعزيز التعدين المحلي للرمز، وفي سوق الخيارات، تشير الرهانات الى أن «بيتكوين» ستتجاوز 100 ألف دولار بنهاية العام.



وتضاعفت قيمة «بيتكوين» منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق ETF وخفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي».



وخلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار، مدفوعة بالتطورات السياسية التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



كما وعد ترامب سابقا بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأميركية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضا بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلا إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أميركا.