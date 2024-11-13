

أعلنت «تراكس»، أكبر شبكة اتصال مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«أكورديانس»، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الاتصال الإستراتيجي والتي تضم تحت مظلتها خمس وكالات هي: «جريلينج»، و«سيتي جايت دو روجرسون»، و«سيركل»، و«ريد كونسلتنسي»، و«موفمنت»، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية عالمية تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج اتصالية متكاملة تستند إلى عقود من الخبرة والتميز في إدارة الاتصال والسمعة المؤسسية، وذلك عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 100 مكتب حول العالم.



وتعكس هذه الشراكة الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد من قبل الشركات والمؤسسات على خدمات وحلول الاتصال المؤسسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بقيادة فريق عمل موحد يتمتع بخبرات واسعة. وتتيح هذه الشراكة الفريدة، من خلال الانتشار الواسع لـ «تراكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقدرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة «أكورديانس»، إمكانية الوصول الفعال إلى الجماهير المستهدفة في مختلف الدول، مع ضمان توجيه الرسائل الاتصالية المؤثرة بما يتماشى مع التوجهات والرؤى المحلية والثقافية.



وتعليقا على هذه الشراكة، قال محمد العايد الرئيس التنفيذي لشبكة «تراكس»: إن صناعة الاتصال المؤسسي تمثل نقطة تحول محورها الإبداع، وقد لعبت «تراكس» دورا رياديا في تعزيز هذا التحول وتطوير هذه الصناعة على مدى 27 عاما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع سعي الشركات الكبرى لتوسيع نطاق أعمالها عالميا، أصبحت أهمية صناعة الاتصال المؤسسي في بناء وإدارة السمعة، وإيصال الرسائل المؤثرة بالغة أكثر من أي وقت مضى.



من جانبها، قالت سارة سكولفيلد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكورديانس»: بما أننا نعيش في عالم مترابط يعمل بوتيرة متسارعة، تحتاج الشركات والمؤسسات إلى شركاء اتصال يمتلكون رؤى عالمية وقدرة على التنفيذ محليا، وشراكتنا مع «تراكس» تتيح لنا تقديم خدمات اتصالية متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات للحفاظ على اتساق علاماتها التجارية عالميا، مع مراعاة المتغيرات المحلية في كل سوق.