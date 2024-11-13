

في إطار سعيه المتواصل للارتقاء بمسار التطور الوظيفي لكوادره البشرية ودعمهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة، دشن بنك الكويت الوطني برنامجا تدريبيا لإدارة المواهب، أطلق عليه برنامج «رواد الوطني»، وذلك بهدف تطوير المهارات القيادية لموظفيه وتعزيز قدراتهم العملية وصقل مواهبهم، بما يضمن جودة العنصر البشري الذي يعد أهم أصول البنك.



ويستهدف البرنامج الجديد الذي أعلن البنك عن إطلاقه خلال حفل أقامه أمس بمقره الرئيسي وتستمر فعالياته لمدة 6 أشهر حتى 15 مايو 2025، بشكل خاص الموظفين ذوي الإمكانات العالية والأداء المتميز، لاسيما في الإدارات والأقسام التي لديها اتصال مباشر مع العملاء، كالخدمات المصرفية للأعمال وإدارة المبيعات المباشرة وإدارة الفروع المحلية وخدمة «الوطني» الهاتفية، من خلال محتوى تدريبي متنوع ومكثف يغطي كل الفرص والتحديات التي يواجهها الموظفون في حياتهم المهنية ويهتم بتنمية مهاراتهم الشخصية والتقنية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على أدائهم ويؤهلهم للعب دور أكبر في مسيرة نجاح البنك ونموه المستقبلي.



وتضم قائمة شركاء بنك الكويت الوطني في تقديم برنامج «رواد الوطني» مجموعة من مؤسسات التدريب المحلية والعالمية المشهود لها بالكفاءة، وهي: Lifelong وCODED وTrusted Advizor وMawaarid وScotwork وEuromoney.



ويعطي البرنامج الأولوية للتعلم التجريبي، حيث يضمن تعلم المشاركين من خلال التجربة وليس مجرد الاستماع. ويغطي موضوعات مختلفة تشمل العديد من الجوانب المتعلقة بمهارات التأثير، والتحول الرقمي، والمهارات الفنية، ومهارات القيادة، والتعامل مع الآخرين والابتكار.



ويتطرق البرنامج أيضا إلى مواضيع أخرى مهمة تشمل التسويق الذاتي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد، ومكافحة الاحتيال، ومهارات البيع المتقدمة، وفنون الإتيكيت في العمل، وقيادة الفرق عالية الأداء، كما يناقش فجوة الأجيال والتعامل مع العملاء البارعين في التكنولوجيا الحديثة، من بين موضوعات أخرى كثيرة يتناولها البرنامج.



وتعليقا على إطلاق برنامج «رواد الوطني»، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: يأتي إطلاق البرنامج في ضوء الحاجة المتزايدة للمهارات والمواهب في القطاع المصرفي، وضمن جهود بنك الكويت الوطني لتطوير قدرات موظفيه المميزين وصقل مواهبهم وتأهيلهم للعب أدوار قيادية في المستقبل.



وأكد العبلاني أن رحلة إدارة الموارد البشرية مع تطوير موظفي «الوطني» هي عملية مستمرة تبدأ من استقطاب أفضل المواهب والكفاءات للعمل في البنك، وتتواصل بصقل مهاراتها وتطوير أدائها عبر برامج تدريب وورش متنوعة، وصولا إلى تأهيلها لتبوء أدوار قيادية في البنك من خلال برامج تدريبية متخصصة.



وأوضح أن «الوطني» يتميز ببيئة عمل فريدة ومثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية، وتحمل شعار «أكثر من مجرد مكان عمل»، مشيرا إلى أن البنك يوفر فرصا استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة، من خلال تقديم برامج تدريب وتطوير متنوعة يوفرها للموظفين بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة محليا وعالميا، تنمي مواهبهم المهنية إضافة إلى الجوانب الشخصية.



وتابع العبلاني حديثه قائلا إن بيئة العمل المميزة تجعل بنك الكويت الوطني دائما محط أنظار أعداد كبيرة من الخريجين الجدد، كما أنها تزيد ولاء موظفي البنك، لافتا إلى إيمان «الوطني» الراسخ بأن استمرار مسيرة النجاح في أي مؤسسة تعتمد على تنوع المواهب وجودتها.



ويعد الاستثمار في رأس المال البشري جزءا لا يتجزأ من ثقافة بنك الكويت الوطني وإستراتيجيته في تحقيق أهدافه، كما يتمتع البنك بموقع ريادي بين البنوك والشركات الكويتية في استقطاب الكوادر الوطنية من الخريجين الجدد وتوفير الفرص الوظيفية للشابات والشباب الكويتيين.