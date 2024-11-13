ما أبرز الأطعمة التي يحتاجها الجسم في فصل الخريف؟



تشير د.لودميلا سوخوروكوفا أخصائية أمراض الباطنية، إلى أن الأطعمة الأكثر فائدة في الخريف هي: الموز والشوفان والفاصوليا والأسماك الدهنية والحمضيات والفواكه والغنية بفيتامين C.



وتقول: «أبرز المواد الغذائية الصحية للجسم في أواخر الخريف هي: الشوفان والموز والفاكهة والفاصوليا والعدس والتمر والأسماك الدهنية ولحم البقر والمكسرات، لأنها تحتوي على فيتامينات مجموعة B، D، C، وكذلك عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والماغنيسيوم، التي قد يؤدي نقصها إلى الضعف وفقدان الحيوية».



وتوصي الطبيبة بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C في هذا الوقت من العام، لكن هذا لا يشمل الحمضيات فقط، بل الثمار والمشروبات المصنوعة منها. ويجب في الوقت نفسه تقليل استهلاك السكر بالمشروبات لأنه على العكس يضعف جهاز المناعة، واستبداله بالعسل لأنه يتمتع بخصائص مقوية ومهدئة عامة.



وتقول: «تكون الخضراوات والفواكه الناضجة مفيدة خلال موسم البرد لأنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة. وعند اختيار الوجبات اليومية من المهم أن يتذكر الشخص ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن، لأنه يساعد على الشعور بالتحسن، ويُقلل خطر الإصابة بنزلات البرد».



المصدر: عن «نوفوستي»