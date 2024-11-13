

مفرح الشمري



ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت للمسرح الثنائي التي تنظمه «لوياك»، احتضنت خشبة مسرح الشامية، مساء أمس الأول عرض مسرحية «أعراس آمنة» لفرقة «طقوس المسرحية» الأردنية إخراج يحيى البشتاوي ومن تمثيل نهى سمارة وزيد خليل.



المسرحية أعدها د.يحيى البشتاوي عن رواية بنفس العنوان لإبراهيم نصر الله أصدرها عام 2009، وتتناول فيها معاناة الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال من خلال قصة عائلة فلسطينية «زوج وزوجة» أصبحت لا تميز بين طرق الباب وصوت القنابل، حياة صعبة قاهرة نتيجة لممارسات الاحتلال الصهيوني التعسفية ضدهم، منذ الانتفاضة الأولى في عام 1987، وصولا إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة ولبنان.



المتابع للعرض لابد ان يشعر بالجهد المبذول من قبل معد الرواية الذي اظهر شخصية «آمنة» التي جسدتها باقتدار نهى سمارة، وهي تمثل المرأة الفلسطينية المناضلة القوية وهي تحاول عيش حياتها مع زوجها جمال الذي عاد إليها بعد مرور عشرين عاما من الأسر، والتي كانت تظنه مات في إحدى غارات «إسرائيل» على غزة، فيخبرها بأنه لم يمت لكن «الإسرائيليين» اختطفوه وسجنوه، ولم يفلح في الهرب!



وسط حوارات عميقة المعنى وكلمات أغان من رحم المعاناة والألم، ومن خلال مسرح خال من الديكور الضخم، نتعرف على أوضاع الشباب الفلسطينيين وشجاعتهم في مواجهة العدو واستبسالهم في المقاومة، رغم أفواج الشهداء التي تغادر كل يوم، ورغم ألم الأمهات المكتوم اللواتي يستقبلن خبر موت ابنائهم بـ «زغاريد» يتحدين فيها العدو وجبروته من اجل العيش على ارضهم بكرامة.