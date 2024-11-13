ضمنت موسيقى «الأفروبيتس» النيجيرية فوزها في فئة «أفضل أداء موسيقي افريقي» ضمن جوائز غرامي التي توزع في 2 فبراير المقبل في مدينة لوس أنجليس الأميركية والتعويض تاليا عن خسارتها في النسخة السابقة التي توجت فيها مغنية من جنوب افريقيا.



فالأغنيات الخمس التي تأهلت للمنافسة في هذه الفئة اختيرت كلها من نيجيريا، الدولة ذات العدد الأكبر من السكان في افريقيا.



وكانت الجنوب افريقية تايلا حصلت على جائزة هذه الفئة في نسخة العام الماضي من جوائز غرامي عن أغنيتها «ماء» Water من جنوب أفريقيا، وتقدمت يومها على النيجيريين الأربعة أساكي وبورنا بوي ودافيدو وآيرا ستار.



وتعد موسيقى «أفروبيتس» من أكثر الأنواع الموسيقية رواجا في العالم، إذ بلغ عدد ساعات الاستماع إليها أكثر من 223 مليونا على «سبوتيفاي»، وبثت أغنياتها 7.1 مليارات مرة عام 2023، بحسب الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنصة.