بقيت شركة «نينتندو» اليابانية الرائدة في ألعاب الفيديو ملتزمة طويلا توجها تسويقيا محافظا جدا يتمثل في إبقاء شخصيات ألعابها، مثل«ماريو» أو «زيلدا»، محصورة بوحدات التحكم، لكنها نفذت في السنوات الأخيرة تحولا استراتيجيا بطيئا بغية اجتذاب جمهور أوسع، فاعتمدت الأفلام أو المنتجات المشتقة أو المتنزهات التي تتمحور حول هؤلاء النجوم.



وخلال اجتماع للمساهمين في «نينتندو» في يونيو، قال مبتكر لعبة «ماريو» شيغيرو مياموتو «ثمة حد لعدد ممارسي ألعاب الفيديو في العالم».



وأتى الإعلان عن افتتاح مساحة جديدة مخصصة للغوريلا دانكي كونغ بمدينة ملاهي «يونيفرسال ستوديوز» في أوساكا (غرب اليابان) في 11 ديسمبر، بعد افتتاح متحف عن تاريخ الشركة خلال الشهر الماضي في اليابان. وحققت «نينتندو» نجاحا كبيرا في دور السينما مع فيلم «سوبر ماريو براذرز» (2023) الذي يجري التحضير لجزء ثان منه عام 2026، وأعلنت الشركة أيضا عن مشروع لفيلم من عالم لعبة «زيلدا».





















