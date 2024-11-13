

عبدالله الهاجري



أحالت النيابة العامة وافدا الى السجن المركزي على خلفية اتهامه بسرقة ذهب ومبالغ مالية من شركة مجوهرات قدرت بأكثر من 150 ألف دينار، وذلك على مدار عامين، فيما جرى استدعاء فتاة كان ينوي الزواج منها بعدما أقر المتهم بتسليمها جانبا كبيرا من المسروقات.



وفي التفاصيل، قال مصدر أمني ان صاحب شركة مجوهرات تقدم إلى أحد مخافر محافظة العاصمة ببلاغ قال فيه ان سائقه أبلغه بأنه شاهد مصادفة قطعة ذهب بحوزة وافد كان يخفيها بملابسه، وان المتهم طلب منه «التستر عليه» وسوف يعطيه مبلغا ماليا مقابل سكوته وعدم ابلاغ كفيله.



وأضاف: تم التوجيه بعمل جرد في المحل ليظهر عجز فاق الـ 150 ألف دينار.



وفور تسجيل قضية تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بأنه على مدار عام وأكثر كان يقوم بشكل دوري بسرقة ذهب ومبالغ مالية، حيث أرسل جانبا من المال إلى أسرته وأنفق البقية على الفتاة التي كان ينوي الزواج بها وأهداها قطع ذهب، وكانا يترددان على أفخم المطاعم والفنادق.



وذكر المصدر انه بالاستعلام عن حسابات الوافد تم كشف قيامه بتحويل مبالغ مالية كبيرة تتجاوز بمراحل ما يتقاضاه من راتب، لافتا إلى ان الفتاة تم إلقاء القبض عليها، حيث نفت علمها بسرقة صديقها، مشيرة إلى أنه أقنعها بأنه يعمل مديرا لدى الشركة ويتقاضى أكثر من 3 آلاف دينار وليس 400 دينار.