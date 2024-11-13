

عبدالله الهاجري



أحال رجال أمن الأحمدي وافدين يعملان داخل بقالة متنقلة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأُرفق في ملف الإحالة كمية متنوعة من المواد المخدرة (شبو وحشيش وحبوب)، ومبلغ يتجاوز الـ 1000 دينار عبارة عن حصيلة بيع.

وبحسب مصدر أمني، فإن دورية أمن خلال جولة لها على الخط السريع، فوجئ رجلا الأمن اللذان على متنها بوافدين يهرولان من البقالة بمجرد مشاهدة الدورية، فتمت ملاحقتهما على الأقدام، حيث كان الاعتقاد الأولي أنهما مخالفان للإقامة، وخلال المطاردة ألقى أحدهما حقيبة صغيرة بعد ضبطها من رجلي الأمن وبتفتيشها عثر داخلها على مخدرات متنوعة ومبلغ مالي اعترف المتهمان بأنه حصيلة بيعهما المخدرات لأشخاص يترددون على البقالة.