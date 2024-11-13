

عقدت اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران اجتماعها الثاني لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تحقيق أعلى معايير ومستويات الأمن والسلامة في مطار الكويت الدولي.



وأوضحت الادارة العامة للطيران المدني في بيان صحافي أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى العديد من المواضيع الخاصة بأمن وتسهيلات الطيران في المطار من أبرزها الإجراءات المتخذة بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والأمور الخاصة بالمعاهدات الدولية.



وبينت الإدارة أن اللجنة أصدرت التوجيهات والتوصيات بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بالمتطلبات الدولية نظرا لأهميتها وارتباطها بمشاريع عدة في دولة الكويت.



ويترأس اللجنة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود، في حين تضم في عضويتها كلا من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء ومسؤولي الطيران المدني المعنيين.