عزت رئيسة بلدية أمستردام الهجمات على المشجعين الإسرائيليين بعد مباراة لكرة القدم الأسبوع الماضي في العاصمة الهولندية إلى «مزيج سام من معاداة السامية والشغب».



وقالت فيمكه هالسيما إن «مظالم ارتكبت ضد اليهود في مدينتنا وكذلك بحق أشخاص ينتمون إلى الأقليات من المتعاطفين مع الفلسطينيين».



وأتت تصريحات هالسيما على هامش اجتماع طارئ لمجلس بلدية أمستردام، بعد أن هزت العاصمة الهولندية هجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين من جانب رجال وصفهم رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بأنهم «من المهاجرين».



وأوضحت هالسيما «كان المشجعون الإسرائيليون اليهود ضيوفا في مدينتنا، وقد تمت مطاردتهم وملاحقتهم ومهاجمتهم بصيحات معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع».



وأضافت «لكن سكان أمستردام تعرضوا أيضا لهجوم من مثيري شغب يشجعون نادي مكابي الإسرائيلي رددوا شعارات عنصرية وبغيضة في مدينتنا».