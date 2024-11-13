أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية ان شركة نفط الكويت قررت ترسية 3 عقود متخصصة لتوفير عمالة فنية متخصصة في مجالات الحفر وصيانة الآبار بقيمة إجمالية تبلغ 303 ملايين دينار (ما يعادل مليار دولار)، مشيرة إلى انه تم تقسيم العقد إلى 3 حزم، كل منها مخصصة لشركة معينة بهدف توفير الخدمات التشغيلية والدعم الفني لمشاريع الحفر وصيانة الآبار، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من توقيع العقود قريبا. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الحزمة الأولى من العقد بقيمة 131.9 مليون دينار وتمت ترسيتها على الشركة الكويتية للحفريات، والحزمة الثانية بقيمة 100.7 مليون دينار مع شركة سي ان بي سي بوهاي الصينية، والحزمة الثالثة بقيمة 70.34 مليون دينار مع شركة سينوبيك الصينية العالمية. وأشارت إلى ان العقود تهدف إلى ضمان توافر الموارد البشرية المتخصصة بشكل دائم لتلبية احتياجات التشغيل في الحقول، وتزويد شركة نفط الكويت بالمرونة المطلوبة لتطوير عملياتها، وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاج من خلال الاعتماد على خبرات متنوعة من الشركات المحلية والدولية.