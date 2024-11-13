مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا، أنه سيتم اليوم الأربعاء إعلان أول دفعة من المرشحين للتوظيف في المرحلة الثانية، وستضم المواطنين الذين لم يسبق لهم الترشيح وهم المؤهلون لأول مرة، والمرفوضين من قبل الجهة المرشحين عليها، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف الديوان أنه سيتم خلال أيام إعلان دفعة ثانية وستشمل الفئتين ذاتهما، موضحا أن أصحاب التخصصات الراكدة سيتم ترشيحهم على أقرب مسميات تتلاءم مع المؤهلات الجامعية والدبلوم سواء التخصص الرئيسي أو مسميات وظيفية مستحدثة مطلوبة لسوق العمل.

وأحاطت المصادر المواطنين بأنه في حالة إبلاغهم بالترشيح لجهة حكومية معينة فإن عليهم مراجعة الجهة المرشحين عليها واستكمال جميع الإجراءات ومتطلبات إصدار قرارات التعيين خلال 30 يوم عمل من تاريخ إعلانهم بالترشيح وإلا سقط حقهم في الترشيح للجهة.

واختتمت المصادر قائلة «إذا أفادت الجهة الحكومية بأن تأخير التعيين يرجع لها فلن يسقط حق المرشح».