استهدفت طائرة حربية إسرائيلية سيارة خلال مرورها من معبر جديدة يابوس الحدودي بين سورية ولبنان.

وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن طائرة حربية إسرائيلية شنت فجر أمس، غارة جوية استهدفت سيارة ضمن المنطقة الدولية الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية.

وأضافت أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا استهدف سيارة على الطريق الواصل بين معبري المصنع اللبناني وجديدة يابوس السوري على الحدود المشتركة بين البلدين.

ووفق «سبوتنيك»، نفذت الطائرة الإسرائيلية الغارة على السيارة خلال وجودها بمنطقة فيها حفر أحدثتها الطائرات الإسرائيلية في ضربات سابقة على جديدة يابوس.

ونشرت صفحات إخبارية محلية عبر «فيسبوك» تسجيلا مصورا يظهر احتراق سيارة داخل معبر جديدة يابوس إثر غارة جوية إسرائيلية.

من جانبها، قالت إذاعة «شام إف إم» المحلية إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الهرمل اللبنانية عند الشريط الحدودي السوري- اللبناني وسمع صدى الانفجارات بمنطقة القصير غربي حمص.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت على مواقع في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي، وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الأوتستراد الدولي بين حمص ودمشق قطع مؤقتا قبل ان تعلن لاحقا إعادة فتحه.