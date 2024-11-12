بحث وزير البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ماجد الحقيل، التعاون المشترك في القطاع العقاري، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي 2024.

وذكر الحقيل، في حسابه على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي جمعه بالوزير المشاري مساء أمس الاثنين تناول تجارب الإسكان وبرامج الوزارة مثل الدعم السكني والضمانات والإسكان التنموي، إضافة إلى تبادل الرؤى حول التوسع في البناء ودعم المطورين العقاريين.

وأفاد بأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لنقل التجارب في عدة مسارات تخدم القطاع العقاري وتعزز من تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.