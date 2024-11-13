استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش القمة العالمية للعمل المناخي COP29 المقامة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان.

هذا وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ورغبة وتطلع سموه رعاه الله في تبادل الخبرات مع دولة الكويت.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين كما أكد سمو ولي العهد على حرصه بالتركيز على تطوير وصقل مهارات الشباب الكويتي عبر نقل خبرات الصندوق لهم.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب.