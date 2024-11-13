عبدالله الهاجري

أحال رجال مباحث «مبارك الكبير» شابا في العقد الثالث من عمره إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامه بقتل أمه البالغة من العمر (64 عاما) بسكين، وطعن شقيقه البالغ من العمر 10 سنوات، فيما كشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته لرفض أمه منحه مبلغا من المال كي يشتري جرعة مخدرة.

وحول تفاصيل الجريمة، قال مصدر أمني، إن مواطنا في العقد السابع أبلغ عمليات الداخلية أن ابنه الأصغر اتصل به وأبلغه بأن شقيقه الأكبر أقدم على طعن أمه (طليقته) بعد مشادة كلامية وشجار بينهما، وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى موقع الحادث، وفي هذه الأثناء وصل الأب المبلغ أيضا إلى الموقع المحدد في منطقة صباح السالم.

ومضى بالقول: تصادف وصول دورية الأمن والأب معاً مع خروج الابن القاتل، وعند سؤال رجال الأمن المتهم عن الجاني وأين مكانه أشار اليهم بأنه موجود أعلى سطح البناية، إلا أن الأب أبلغ رجال الأمن بأن هذا هو الابن الذي طعن أمه ليتم توقيفه وإحالته إلى المباحث، حيث أقر بطعن أمه لرفضها إعطائه مبلغا من المال، كما طعن شقيقه الطفل، بعدما سمع أنه اتصل بأبيه وأبلغه بما حدث.

وأشار المصدر إلى أن القاتل من أرباب السوابق ومطلوب لأحكام بالسجن على ذمة قضايا مخدرات وسرقة.