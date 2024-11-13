عبدالكريم أحمد

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الطعون المقدمة من محمد جاسم الصقر ودبوس فيصل الدبوس وحمد جراح العمر وآخرين، ضد القانون 122/2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عادل البحوه رفض جميع هذه الطعون.

وكان الطاعنون قد ذكروا أن القانون الذي أصدره مجلس الأمة أواخر العام الماضي يتضمن شبهات عطلت أعمال غرفة تجارة وصناعة الكويت وسمحت للجنة وزارية بإدارة شؤونها.

وفيما يلي تنشر "الأنباء" الطعون الثلاثة المقضي برفضها:

https://pdf.alanba.com.kw/pdf/2024/11/13-11-2024/ChamberofCommerceandIndustry.pdf

https://pdf.alanba.com.kw/pdf/2024/11/13-11-2024/ChamberofCommerceandIndustry1.pdf

https://pdf.alanba.com.kw/pdf/2024/11/13-11-2024/ChamberofCommerceandIndustry2.pdf