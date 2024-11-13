أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.

جاء ذلك في تصريحات صحافية خلال عودته من زيارتيه إلى أذربيجان لحضور قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 29».

وتطرق الرئيس أردوغان إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في كل من قطاع غزة ولبنان.

وشدد على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين.

وأكد أن أنقرة تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على إسرائيل مستمرا واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي.

وشدد أردوغان على أن «تحالف الشعب» التركي الحاكم الذي يجمع حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية حازم في قطع العلاقات مع إسرائيل، مبينا أن تركيا ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وقال بهذا الخصوص: «قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل، ونقف مع فلسطين حتى النهاية».

وأشار إلى أن إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها، مبينا أن الوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوء يوميا.

وأوضح أردوغان أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

ولفت إلى أن 52 دولة ومنظمتين دوليتين أبدت دعمها للمبادرة التي أطلقتها تركيا في الأمم المتحدة لمنع تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة.

وأوضح: «قمنا مؤخرا بتسليم رسالتنا بشأن هذه المبادرة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما اتخذ قرار خلال قمة الرياض يدعو أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التوقيع على رسالتنا».