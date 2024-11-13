ترأس وكيل وزارة الداخلية، الفريق الشيخ سالم النواف ، وفد الكويت المشارك في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحضيراً للاجتماع الـ(41) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية كلمته، نقل وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف إلى المشاركين تحيات القيادة السياسية بدولة الكويت وتحيات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وتمنياتهم بالتوفيق والسداد.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات، وتبادل المعلومات لإحكام السيطرة الأمنية، مشددا على ضرورة تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون، والوصول إلى مزيد من التنسيق والتكامل بالقدر اللازم لمكافحة الجرائم بصفة عامة ولاسيما الجرائم المستحدثة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، وكذلك تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تستهدف دولنا وشبابنا، ودعم سبل التعاون في سبيل مواجهتها، وتجفيف منابعها وملاحقة مرتكبيها.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، بهدف متابعة ورفع التوصيات لأصحاب السمو ومعالي وزراء الداخلية في الاجتماع القادم، بما يسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مواطني دول المجلس.

واختتم الفريق الشيخ النواف كلمته بتقديم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على كرم الضيافة والتنظيم المتميز، وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الاجتماع.