- 16.000 متر مربع من الألعاب للصغار والكبار

تستعد أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم بنسختها الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ذا بيج باونس أرابيا) لافتتاح أبوابها ولأول مرة في الكويت والمنطقة في 21 نوفمبر 2024 وتحديدا في الجزيرة الخضراء حيث ستستمر فعالياتها لمدة 17 يوما، قبل انتقالها إلى موقعين آخرين في الكويت في الشهرين المتتالين، ومن ثم بدء جولتها في المنطقة حيث ستتوقف في العديد من المدن، منها في السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان ومصر والأردن.

وتعد «ذا بيج باونس أرابيا» أكبر مدينة ألعاب هوائية متنقلة في العالم، تم تصميمها لتناسب جميع الأعمار وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16.000 متر مربع تشمل القلعة الضخمة التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، ومنزلقات عملاقة، وألعاب تفاعلية، ومسارات مليئة بالتحديات.

وتنقسم مناطق الألعاب إلى مناطق تضم كلا من منطقة Sport Slam ومنطقة Airspace بالإضافة إلى تحديات فريدة مثل مسار العقبات العملاق The Giant، والألعاب الهوائية بطابع فضائي مثل OctoBlast وSpaceman.

وبمناسبة قرب افتتاح الأبواب، قال المدير العام لشركة «بيج باونس أرابيا» لإدارة المهرجانات والفعاليات، السيد/ محمد عبدالسلام: «نتطلع الى إطلاق هذه التجربة الفريدة من نوعها في الكويت، حيث تتيح للعائلات والأطفال والكبار فرصة قضاء أوقات لا تنسى مليئة بالمغامرات والمرح».

وتشمل مناطق هذه المدينة كلا من القلعة الكبيرة، OctoBlast، وSport Slam، وAirspace، ومسار العقبات العملاق The Giant. وتتميز منطقة Airspace بألعاب مستوحاة من المجرات الفضائية والكائن الفضائي الوردي ورجل الفضاء، في حين أن مسار العقبات العملاق The Giant يمتد على طول 275 مترا يحتاج إلى أكثر من 30 دقيقة لاستكماله.

ويرعى هذه المدينة كل من شركة المشروعات السياحية كشريك استراتيجي، قطاع السياحة في وزارة الإعلام كشريك سياحي، وجريدة القبس كشريك إعلامي، ومجموعة الخليج للتأمين تكافل كشريك التأمين، والتسهيلات التجارية كشريك مالي، ومجموعة UCS كشريك لوجستي، وبرولايف كشريك الوجبات الخفيفة، وبست اليوسفي كشريك الإلكترونيات، وكريم كشريك النقل، وفندق مارينا كشريك الضيافة.

وأضاف عبدالسلام: «نشكر جميع رعاتنا لدعمهم ذا بيج باونس أرابيا وإطلاقها في الكويت أولا، فهذا الدعم مهم جدا في مساهمتهم في تحويل هذا الحدث المميز إلى أكبر مدينة من نوعها في المنطقة حيث سنقدم تجربة ممتعة وآمنة للزوار من جميع الأعمار».

من يمكنه المشاركة؟ ذا بيج باونس أرابيا مخصصة للجميع من عمر سنتين وما فوق.

تشمل الفعالية مناطق وأنشطة فريدة تناسب العائلات والأصدقاء ومحبي المغامرات من جميع الأعمار. ولا يسمح للأطفال الصغار تحت طول 100 سم بالدخول إلى بعض الألعاب، بما في ذلك The Giant وLarge Slide وذلك لضمان سلامتهم.

معلومات التذاكر

تم فتح باب شراء التذاكر في 1 نوفمبر 2024، ويمكن شراؤها عبر الموقع الرسمي thebigbouncearabia.com.

فئات التذاكر

تشمل فئة الصغار تحت طول 100 سم وسعرها 8 دنانير كويتية، ويمكن أن يرافقهم مرافق على أن يشرف فقط دون اللعب ويحصل على تذكرته عند الباب، إلى جانب فئة الكبار فوق طول 100 سم وسعرها 13 دينارا كويتيا.

ويمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الدخول مجانا إلى جميع أنحاء المدينة.

تفاصيل الفترات

خلال جولتنا في الجزيرة الخضراء سيتاح للزوار 3 جولات في أيام الأسبوع من الساعة 2 مساء إلى الساعة 10:30 مساء. وفي أيام نهاية الأسبوع سيتاح للزوار 4 جولات من الساعة 10 صباحا إلى 9:30 مساء. كل فترة تمتد على ساعتين ونصف الساعة، مما يمنح الزوار وقتا كافيا للاستمتاع بجميع الألعاب. الطاقة الاستيعابية لـ«ذا بيج باونس أرابيا» تصل إلى 1.300 شخص في نفس الوقت، بالإضافة إلى ذاك، كل المرافقين يستطيعون الدخول إلى المدينة مجانا من غير اللعب على الألعاب الهوائية، لضمن أجواء ممتعة دون ازدحام.

المناطق الترفيهية

تضم ذا بيج باونس أرابيا خمس مناطق مميزة لجميع الأعمار: - القلعة الكبيرة - يمكن للجميع القفز والضحك والاستمتاع على أكبر قلعة هوائية تمتد على مساحة 2.300 متر مربع - العملاق - مسار عقبات مذهل بطول 275 متر لعشاق المغامرة - Sport Slam - منطقة رياضية مخصصة لمحبي الرياضة مثل كرة القدم وكرة السلة - Airspace - منطقة مستوحاة من الفضاء تحتوي على منحدرات ضخمة مستوحاة من المجرات والكائن الفضائي الوردي ورجل الفضاء - OctoBlast - منطقة مستوحى من عالم البحار وسيستمتع المشاركون بالفوم والفقاعات.

عربات الطعام

ستتوافر مجموعة متنوعة من عربات الطعام من علامات محلية تلبي جميع الأذواق، مما يجعل The Big Bounce Arabia مكانا مثاليا لقضاء يوم مليء بالترفيه والمرح.

إجراءات السلامة السلامة هي أولوية ذا بيج باونس أرابيا وتطبق الإجراءات التالية: - المنطقة مسيجة بالكامل لضمان عدم خروج أي طفل بدون مرافق.

- نقطة التقاء محددة للطفل ووالديه لتسهيل تجمع العائلات.

- يرتدي كل طفل سوارا يحتوي على رقم التواصل مع الوالدين.

- كاميرات مراقبة CCTV في جميع أنحاء الموقع - يوجد 60 موظفا وسفيرا للعلامة التجارية وهناك مشرفون في أنحاء المدينة لمراقبة الزوار ومساعدتهم.

- يجب على الزوار ارتداء جوارب غير قابلة للانزلاق لضمان سلامتهم، وستتوافر الجوارب للبيع.

- تتوافر خيمة للإسعافات الأولية وسيارة إسعاف في الموقع للتعامل مع أي حالات طارئة.

- تتواجد قوات الشرطة على مدار الساعة.

الشركة المنظمة

يدير ذا بيج باونس أرابيا شركة بيج باونس أرابيا لتنظيم وادارة مهرجانات وفعاليات ذ.م.م الكويتية، والتي تمتلك حقوق الامتياز الحصرية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.