

أضاف الحرس الوطني لقب السوبر الثالث في الألعاب الجماعية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للموسم 2024-2025 بعدما توج فريق كرة الطائرة باللقب بعد الفوز على منافسه فريق وزارة الداخلية بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة.



كما حقق الحرس لقب سوبر السلة بعد الفوز على الداخلية 103-67 وحصل على لقب كرة القدم للثيل بالفوز على الهيئة العامة للصناعة 6-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد ثامر بنادي السالمية.



وظفر فريق وزارة التربية بلقب سوبر كرة اليد بعد الفوز على الحرس الوطني 21-20 في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الشهيد فهد الأحمد بالاتحاد الكويتي لكرة اليد بالدعية، بينما حقق فريق وزارة الداخلية لقب سوبر كرة القدم للصالات بعد التغلب على فريق وزارة الكهرباء والماء 5-1 بالمباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشيخ سعد العبدالله في صباح السالم.



وفي دوري كرة القدم للثيل، احتل فريق الداخلية صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على إدارة الجمارك 3-0، وخسر اللقاء الأول من وزارة التربية، وبنفس الرصيد جاء كل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة التربية وإدارة العامة للجمارك، وفي المجموعة الثانية حقق الحرس الوطني الفوز في المواجهتين بعد الفوز على وزارة الكهرباء والماء 3-1، وبالنتيجة نفسها على وزارة الأوقاف، وجاء فريق شركة البترول الكويتية في الترتيب الثاني بنفس الرصيد 6 نقاط بعد الفوز على وزارة الإعلام 2-1 ووزارة الكهرباء والماء بالنتيجة نفسها.