

أسامة أبو السعود

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي إن وزارة الأوقاف أطلقت خدمة تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ - 2025م، عبر تطبيق «سهل» وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.



وأضاف الوسمي أن هذا التعاون المثمر مع وزارات ومؤسسات الدولة يأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف التي جاء ضمن أهدافها الشراكة مع الآخر، وهو ما نترجمه اليوم بإضافة آلية تسجيل الحجاج إلى خدمة تطبيق «سهل»، وذلك بهدف التسهيل والتيسير على الراغبين في أداء فريضة الحج من استكمال طلبات تسجيلهم بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستتيح للراغبين في أداء مناسك الحج تسجيل انفسهم ومرافقيهم.



‏وقال الوسمي إن العاملين في وزارة الأوقاف وبمختلف مسمياتهم أو مواقع عملهم حريصين كل الحرص على تقديم افضل الخدمات وأيسرها لعموم المتعاملين مع ادارات وقطاعات الوزارة حتى يتسنى لهم من استكمال معاملاتهم بكل سهولة ويسر ولضمان الشفافية وتحري المصداقية مع مقدمي الطلبات من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة لتوفير الوقت والجهد.



وأضاف: ان تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام مستمر حتى يوم الأحد 17/11/ 2024م عبر المنصة الالكترونية لموسم حج 1446هـ - 2025م وبرنامج سهل وفق الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة العليا للحج حتى يأخذ كل صاحب حق حقه.