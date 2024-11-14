

حنان عبدالمعبود



كشف رئيس مركز المباركية في «الغذاء والتغذية» محمد الكندري عن ضبط 900 كيلو غرام من أقدام الغنم المغشوشة مجهولة المصدر حيث لا يعلم مصدرها ويتم بيعها بوصف انها طازجة من المسلخ وهي خلاف ذلك.



وقال الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اقدام الغنم يتم بيعها في محلات الجزارة بوصف انها طازجة علما بأن لائحة المسالخ تمنع بيع اقدام الغنم لمحلات الجزارة، بينما الكمية المضبوطة كلها مجهولة المصدر وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفات ومحضر إتلاف ورفع طلب غلق للمنشآت المخالف.



وأشار إلى ان الجولة اسفرت ايضا عن تحرير 29 مخالفة متنوعة مبينا انها تضمنت بيع مواد غذائية مغشوشة، وعرض مواد غذائية أمام المنشأة الغذائية، كذلك قيام العمال بتداول أغذية دون الحصول على شهادة صحية، وقيام صاحب العمل بتشغيل عمال دون الحصول شهادة صحية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل، وفتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر عن الهيئة، وتشغيل منشأة غذائية بعد انتهاء ترخيصها الصحي.