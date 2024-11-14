

عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعداد للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2024-2025، وبتوجيهات من وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، أصدرت وزارة التربية قرارات بافتتاح وتسمية 7 مدارس جديدة في منطقة المطلاع التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية.



وتشمل المدارس الجديدة روضة واحدة، ومدرستين للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات، ومدرستين للمرحلة المتوسطة للبنين والبنات، ومدرستين للمرحلة الثانوية للبنين والبنات، على أن تتولى منطقة الجهراء التعليمية توفير الكوادر الإدارية والتعليمية والتجهيزات الفنية والأثاث، بالتعاون مع جهات الاختصاص، وذلك اعتبارا من الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.