

تحت رعاية ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تنطلق 21 الجاري أنشطة «مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ـ النسخة الرابعة» بمناسبة يوم الفلسفة العالمي في مقر بيت الفلسفة بالإمارة.



ويعد هذا الحدث الفلسفي من أبرز الفعاليات الفكرية في المنطقة، حيث يشارك فيه سنويا نخبة من الفلاسفة البارزين من مختلف أنحاء العالم، ويحمل المؤتمر هذا العام عنوان «النقد الفلسفي» ليكون أول مؤتمر من نوعه في العالم العربي يناقش هذا الإشكال الفلسفي العميق.



وتهدف دورة هذا العام إلى دراسة مفهوم «النقد الفلسفي» من خلال طرح مجموعة من التساؤلات والإشكاليات حوله، بدءا من تعريف هذا النوع من النقد وسبل تطبيقه في مجالات متنوعة مثل الفلسفة، الأدب، والعلوم. كما سيتناول المؤتمر العلاقة بين النقد الفلسفي وواقعنا المعيش في عصر الثورة «التكنوإلكترونية»، وأثر هذا النقد في تطور الفكر المعاصر، ويسعى المتحدثون من خلال هذا الحدث إلى تقديم رؤى نقدية بناءة جديدة حول دور الفلسفة في العصر الحديث.



ومن الجوانب المميزة لهذا المؤتمر، هو تناول موضوع «النقد الفلسفي» الذي يعد من الموضوعات التفكيرية النادرة التي لا يتم التطرق إليها بشكل متكرر في المؤتمرات الفلسفية العالمية، بالإضافة إلى ذلك، سيربط المؤتمر هذا المفهوم بالواقع الراهن، مما يتيح للمتخصصين والجمهور فهما أعمق لعلاقة الفلسفة بتحديات العصر الحديث والمعضلات الفكرية التي تواجه المجتمعات اليوم.



وسيناقش المشاركون في المؤتمر مجموعة من الموضوعات المتنوعة، تشمل علاقة النقد الفلسفي بالتاريخ الفلسفي وتأثيره في النقد الأدبي والمعرفي والعلمي والتاريخي، وسيتم أيضا التطرق إلى مفاهيم مثل «نقد النقد» وتعليم التفكير النقدي، إلى جانب استكشاف جذور هذا النقد وربطه ببدايات التفلسف.



ويتوقع أن تكون دورة المؤتمر لهذه السنة، منصة غنية للمفكرين والفلاسفة لتبادل الأفكار وتوسيع آفاق النقاش حول دور الفلسفة في تشكيل المستقبل.



ويشارك في المؤتمر عدد من المختصين من الكويت، منهم رئيس تحرير مجلة العربي ابراهيم المليفي، ود. عثمان الصفي، ود. خالد القرني، ود.عبدالله الجسمي، ود.مسفر الحياني.