

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، اجتماعا مع جمعية النجاة الخيرية لاستعراض نظام المساعدات المركزي الموحد للجمعيات الخيرية، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في تقديم المساعدات للفئات المحتاجة داخل الكويت. وأشادت د.الحويلة خلال الاجتماع بجهود جمعية النجاة في تطوير هذا النظام، مؤكدة على أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة والجمعيات الخيرية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.



وأضافت د.الحويلة أن هذه المبادرات تعكس التزام الكويت بتعزيز دورها الإنساني محليا ودوليا، وبتقديم العمل الخيري وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية.



ويتيح النظام الجديد توحيد الجهود الخيرية وتنظيم عمليات المساعدة من خلال دورة مستندية دقيقة تخضع لمراقبة وزارة الشؤون لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأعلى مستويات الشفافية.



كما يسهم النظام في تبسيط إجراءات تقديم الطلبات وتفادي الازدواجية في صرف المساعدات، مما يحقق كفاءة أكبر في توزيع الدعم.