

كرّم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي منتسبي الحرس الوطني المتفوقين والمتميزين في البعثات الدراسية الخارجية في المؤسسات الأكاديمية والعسكرية في الدول الشقيقة والصديقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والدورات الداخلية والخارجية للعام التدريبي 2024/2023.



ونقل وكيل الحرس الوطني إلى المكرمين تحيات وتهنئة قيادة الحرس الوطني، مشيدا بجهودهم التي بذلوها خلال العام التدريبي.



وأكد الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي اهتمام الحرس الوطني بالارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته وتأهيله علميا بأفضل الطرق للحصول على أعلى الدرجات العلمية، موضحا أن قيادة الحرس الوطني لا تدخر جهدا في توفير كل الإمكانيات لتطوير العنصر البشري الذي يعد اللبنة الأساسية في مسيرة نجاح الحرس الوطني.



وأضاف وكيل الحرس الوطني أن تكريم المتفوقين والمتميزين أصبح نهجا ثابتا في الحرس الوطني لتعزيز قيم الولاء والانتماء وتشجيع المنتسبين على بذل الجهد وإثبات الذات في كل الدورات والبعثات في الداخل والخارج.



وفي ختام الحفل، قام وكيل الحرس الوطني بتكريم المتميزين، ووجه الشكر إلى القائمين على الدورات تقديرا لجهودهم خلال العام التدريبي.