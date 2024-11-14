أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومراكزها وشركاؤها فعاليات شهر العلوم 2024 في الكويت «SciMik» الذي يقام بين 14 نوفمبر و12 ديسمبر متضمنا ورش عمل تفاعلية ومعارض ومحاضرات وأنشطة عائلية تستكشف موضوعات تشمل على تحويل التعليم الطبي وحماية البيئة، مع التركيز على أبحاث الفضاء والتطبيقات السلمية.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن «شهر العلوم في الكويت» يتضمن سلسلة من الفعاليات المصممة لتحفيز الاهتمام بالعلوم، وتعزيز المعرفة العلمية، وتشجيع المشاركة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا بهدف جعل العلم جذابا وملهما لجميع الأعمار.



وأضافت أنه من خلال هذه الفعاليات يهدف شهر العلوم أيضا إلى تنمية الشغف العلمي وترسيخ ثقافة البحث العلمي وتعزيز الرغبة المستمرة بالتعلم وجذب اهتمام المجتمع بتسليط الضوء على الاكتشافات والابتكارات العلمية، موضحة أن شهر العلوم في الكويت يستهدف أيضا زيادة الوعي بتأثير العلم والتكنولوجيا على الحياة اليومية، وتشجيع الناشئة والشباب على التفكير في التوجه إلى المهن العلمية والتكنولوجية والهندسية، ودعم الفهم العام للقضايا العلمية الرئيسية التي تشكل عالمنا.



وبينت أنه من خلال تقديم تجارب عملية ومعارض تفاعلية، تسعى المهرجانات العلمية إلى إضافة المتعة على التعلم، وتبسيط الموضوعات المعقدة، وسد الفجوة بين العلماء والجمهور، مما يؤدي في النهاية إلى مجتمع أكثر علما ووعيا بأهمية العلوم في الحياة اليومية. وقالت المؤسسة إن المحور الرئيس لهذا العام هو «من الفضاء إلى الأرض: حلول بيئية رائدة باستخدام تكنولوجيا الفضاء»، مضيفة أن تكنولوجيا الفضاء تؤدي دورا حيويا في معالجة التحديات البيئية على الأرض وأن هذا المحور مخصص لاستكشاف هذه التطبيقات السلمية، كما أن الورشة والمحاضرات العامة المصاحبة لها ستتضمن عروضا ومعارض حول تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، توضح كيف تستخدم الأدوات القائمة على الفضاء لرصد البيئة وإدارة الكوارث والاتصال، ومن خلال المعارض التفاعلية والمحاضرات التي يقودها الخبراء، سيكتشف الحضور كيف يمكن لتكنولوجيا الفضاء أن تسهم في مستقبل أكثر استدامة.



وأفادت المؤسسة بأنه في كل خميس خلال شهر العلوم، يستضيف المركز العلمي في السالمية أيام STEAM - وهي سلسلة من الأنشطة الممتعة المناسبة للعائلة والمصممة لاستكشاف موضوعات الفضاء الجذابة والتي تمزج بين المرح والاكتشاف، مما يجعل العلوم لا تنسى للمشاركين من جميع الأعمار.