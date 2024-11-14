

أعلنت «زين» عن رعايتها للمؤتمر الـ 46 لجراحات الأنف والأذن والحنجرة، الذي ينظمه مركز زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة ومعهد الكويت للتخصصات الطبية على مدار ثلاثة أيام، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الجراحية، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي.



وشاركت «زين» في حفل افتتاح المؤتمر بفندق جراند حياة الكويت، بحضور ممثل راعي الحفل وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي، ورئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مركز زين التخصصي د.مطلق السيحان، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ونخبة من المسؤولين والأطباء والمتخصصين المحليين والإقليميين والعالميين.



وتأتي رعاية زين السنوية لهذا المؤتمر انطلاقا من التزامها المستمر بدعم الأنشطة والجهود التي يقوم بها مركز زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة، واستكمالا لتعاونها المثمر مع وزارة الصحة على مدار العام لدعم مختلف الجهود والبرامج الهادفة لتعزيز الصحة العامة في المجتمع الكويتي.



ويناقش المؤتمر أحدث التطورات والأبحاث العلمية والتقنيات الجراحية في عدة مجالات مثل الرأس والرقبة، الروبوت الجراحي، الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، أمراض التوازن والسمع وصعوبات الكلام، وغيرها الكثير، وهو يشهد محاضرات وورش عمل وجلسات حوارية ومناقشة لأكثر من 40 ورقة علمية وبحثية.



ويعكس المؤتمر حرص وزارة الصحة على الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر وتنمية القدرات البحثية والتقنية للأطباء في القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الفرص لاستكشاف وتطبيق أحدث التقنيات الجراحية العالمية، ويأتي دعم زين السنوي له إيمانا منها بأهمية هذه الرسالة.



ويتميز مركز زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة الذي أسسته زين بأحدث وأفضل التجهيزات الطبية المتطورة لعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، حيث استقبل أكثر من 42 ألف مراجع هذا العام، وشهد زيارة 19 طبيبا زائرا على مدار العام من مختلف التخصصات، وإجراء نحو 4120 عملية جراحية، ويقوم فريق زين التطوعي بزيارته في أكثر من مناسبة خلال العام مثل العيد الوطني وشهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى.



وفي تعاون آخر بين زين ووزارة الصحة، أعلنت الجهتان هذا العام عن تدشين حملة وطنية لتوعية المجتمع بخط مساندة الطفل 147 الذي خصصته زين لمكتب حماية الطفل التابع للوزارة منذ العام 2016، والذي يوفر نقطة اتصال مباشرة وسرية للإبلاغ عن كافة حالات العنف والإساءة ضد الأطفال داخل الكويت.