بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية شكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا نصها:



تحية طيبة.. وبعد،،



يسرنا أن نعبر لمعاليكم عن خالص شكرنا وتقديرنا العميقين لجهودكم الدؤوبة ومساعيكم الطيبة وآخرها استضافة جمهورية أذربيجان الصديقة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي عقد بمشاركة دولية واسعة في العاصمة باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، وجاء امتدادا لنسخه المتعاقبة الهادفة إلى مواجهة تحديات التغير المناخي.



ونود أن نثمن عاليا دوركم الفعال وعملكم الجاد في تعزيز التعاون بين أعضاء المنظمة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات السياسية، مؤكدين حرص قيادة دولة الكويت وتأكيدها على دعمها ومساندتها لكافة الجهود التي تبذلها وأنشطتها الإنسانية والتنموية في العالم، والتزام دولة الكويت بمواصلة العمل من أجل توطيد علاقات الشراكة والتنسيق المشترك معها ووكالاتها وبرامجها المتخصصة على مختلف الأصعدة والمجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يسهم في دعم مسار التنمية المستدامة، وحفظ حقوق الإنسان، وصون الأمن والسلم الدوليين.



وختاما، نبعث إليكم أطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية، راجين لكم دوام التوفيق في أداء رسالتكم السامية لخدمة الإنسانية جمعاء.



مع بالغ تقديرنا.