بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية شكر إلى الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، هذا نصها:



«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،



أود في ختام زيارتي لجمهورية أذربيجان الصديقة، وبعد مشاركتي ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في قمة قادة العالم للعمل المناخي (COP29) التي استضافتها مدينة (باكو)، أن أعرب لكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن خالص الشكر وعميق الامتنان لحفاوة الاستقبال التي حظينا بها، مما جسد ما تتسم به العلاقات الوثيقة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين من متانة ورسوخ.



وأؤكد أن استضافة بلدكم الصديق لهذا المؤتمر الدولي المهم بمشاركة دولية واسعة عكست ما تتمتع به من مكانة بارزة ودور رائد على المستوى العالمي، مشيدا بما بذلتموه من عمل دؤوب وتنظيم متميز من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإنجاحه، آملا في أن تسهم مجمل توصياته ونتائجه الإيجابية في تضافر جهود الجميع لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التغير المناخي، والتخفيف من آثاره، وإيجاد حلول عملية للتعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة، بما يحقق التنمية المستدامة نحو حياة أفضل لأجيال المستقبل.



وختاما، يسرني أن أبعث إلى فخامتكم أطيب تمنياتي الشخصية بموفور الصحة وتمام العافية، راجيا لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والرفعة والازدهار.



وتقبلوا فخامتكم أسمى تقديري واعتباري،،،».