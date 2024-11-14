بحفظ الله ورعايته، عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء امس قادما من جمهورية أذربيجان الصديقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي (COP 29) والتي عقدت بمدينة باكو.



ورافق سموه وفد رسمي ضم وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



وكان ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق غادر جمهورية أذربيجان الصديقة وذلك بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي COP29 المقامة بالعاصمة باكو.



وكان في وداع سموه على أرض المطار وزير العدل بجمهورية أذربيجان الصديقة فريد أحمدوف والقائم بالأعمال بسفارتنا لدى جمهورية أذربيجان المستشار أحمد ظاهر الحربش. والتقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق.



هذا، وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليه.



كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. هذا، وقد نقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورغبة وتطلع سموه إلى تبادل الخبرات مع دولة الكويت. كما جرت خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع اقتصادية واستثمارية وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، كما أكد سمو ولي العهد حرصه على التركيز على تطوير وصقل مهارات الشباب الكويتي عبر نقل خبرات الصندوق لهم.



حضر اللقاءين وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب