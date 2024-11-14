دلال المطوع: تجربة مصرفية استثنائية وخطوة نوعية لتعزيز العلاقة المستدامة مع العملاء المميزين

أجنحة حصرية بأكثر من 8 أفرع في مختلف المناطق.. وخدمات إلكترونية حصرية لتسهيل المعاملات



أعلن بنك وربة عن إطلاق أحدث خدماته المخصصة لفئة العملاء المميزين المتمثلة بإدارة الخدمات المصرفية المتميزة «Royal Banking» التي ستبدأ بخدمة متطلباتهم المصرفية وأهدافهم الاستثمارية الخاصة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى مواصلة التوسع بالخدمات والمنتجات التي يوفرها لعملائه بهدف تقديم تجربة استثنائية لكل فئة منهم بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الفردية.



ومتحدثة عن هذه الخدمة الجديدة، قالت رئيس إدارة الخدمات المصرفية المتميزة في بنك وربة دلال فوزي المطوع: «يواصل بنك وربة تطوير خدماته والتوسع بها لتوفير خدمة نوعية تهدف ترسيخ العلاقة مع عملائنا المميزين الذين لطالما وضعوا ثقتهم في خدمات البنك، حيث تم تصميم هذه الإدارة بعناية لتقديم تجربة مصرفية متكاملة ومبتكرة تتماشى مع تطلعات أصحاب الملاءة المالية العالية أو الباحثين عن خدمات متخصصة تتوافق مع أسلوب حياتهم المتفرد، إذ إنها مبنية على أساس فهم واقعي لاحتياجاتهم وتركز على أهدافهم المالية وتواكب متطلبات العصر والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم».



وأوضحت المطوع أن هذه الإدارة تسعى إلى تحقيق الريادة في القطاع المصرفي على مستوى الكويت من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتستجيب لفجوة في تكامل الخدمات التي يتم تقدميها لهذه الشريحة النامية من العملاء.



وأشارت إلى أن حساب «Royal Banking» تدرك أن هذه الشريحة من العملاء يتمتعون باحتياجـــات مصرفية فريدة تختلف عن فئات العملاء الآخرين، ما يتطلب حلولا وخدمات مبتكرة ومصممة بأعلى مستويـــــات الجـــــودة والاحترافية لتكون الشريك المصرفي الأول لأصحاب الملاءة المالية العالية.



وأضافت المطوع: «يشكل حساب «Royal Banking» تجربة استثنائية لأصحاب الملاءة المالية العالية الذين تتطلب طبيعة حياتهم المهنية والشخصية، وأحيانا سفرهم المستمر، خدمات مرنة ومتكاملة تناسبهم وتمنحهم الراحة والخصوصية التي يتطلعون إليها».



واختتمت المطوع تصريحها قائلة إن بنك وربة ومن خلال هذه الإدارة الجديدة يؤكد التزامه المتواصل بتعزيز علاقته بعملائه المميزين، وتقديم خدمات تتجاوز توقعاتهم وتدعم مسيرتهم المالية.



ويتمتع عملاء «Royal Banking» بميزة التفاعل المباشر مع فريق متخصص من مديري علاقات العملاء ذوي خبرة عريقة لتقديم الاستشارات المالية والإجابة عن جميع الاستفسارات المصرفية والمساعدة في إنجاز معاملاتهم بسلاسة وسرعة وفي التوقيت والطريقة التي تلائم كل عميل على حدة، إضافة إلى الحلول الجديدة والخدمات المتكاملة التي تشمل خدمات إلكترونية حصرية، وكذلك أجنحة حصرية في أكثر من ثمانية أفرع منتشرة في مختلف مناطق الكويت، حيث تم تصميم هذه الأجنحة لتوفير بيئة راقية ومريحة لهم.



جدير بالذكر، أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتل مركزا رياديا من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة طبقا للشريعة الإسلامية للأفراد والشركات، كما أنه من أكثر البنوك المحلية من حيث عدد المساهمين، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.