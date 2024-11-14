أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت ورفضها للتصريحات التي أطلقها أحد الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات بها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن تلك التصريحات الاستفزازية تزيد الأمر تعقيدا في المنطقة وتكرس سياسة القوة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فرض أجندتها العنصرية وستقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.