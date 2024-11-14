صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني، وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 190 لسنة 2024.



٭ بعد الاطلاع على الدستور،



٭ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،



٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1987،



٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،



٭ وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،



٭ وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،



٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء،



رسمنا بالآتي:



٭ مادة أولى: يُعين مبارك حمود الجابر الصباح رئيسا للحرس الوطني.



٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.